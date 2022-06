Da Los Angeles si esaltano per il 38enne Chiellini: "Che colpaccio! Con lui salto di qualità"

John Thorrington, presidente e gm del Los Angeles Fc, è al settimo cielo per l'arrivo - ufficiale da ieri - di Giorgio Chiellini

John Thorrington, presidente e gm del Los Angeles Fc, è al settimo cielo per l'arrivo - ufficiale da ieri - di Giorgio Chiellini: "Per noi è molto importante - sottolinea a La Gazzetta dello Sport -. Qualsiasi squadra del mondo sarebbe felice di poter mettere sotto contratto Giorgio, un giocatore del quale nutro un grandissimo rispetto, non solo per tutto quello che ha fatto sul campo con la Juve e l’Italia, ma anche per il suo spessore umano. Onestamente non avremmo mai pensato di poterlo portare a LA, poi con la mancata qualificazione al Mondiale e la sua voglia di provare una nuova avventura abbiamo intravisto un’opportunità e l’abbiamo colta al volo. Giorgio è un gladiatore e si adatterà perfettamente al nostro calcio. Abbiamo in difesa un mix di veterani e giovani interessanti, con l’aggiunta di Chiellini faremo il salto di qualità".