Da Roma - Lazio irritata con Luis Alberto: è pronta a chiedergli i danni

Luis Alberto ha annunciato l'addio a fine stagione, ma la Lazio è irritata e pronta a chiedere i danni in caso di braccio di ferro finale per l’uscito a gamba tesa del Mago, che ha chiesto pubblicamente la risoluzione del contratto, favorendo le speculazione di eventuali pretendenti al suo cartellino, su cui rimane anche il 20% da riconoscere al Liverpool, da cui venne acquistato ad agosto del 2016 per circa 5 milioni di euro. Lo scrive Il Messaggero.