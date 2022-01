Da Salerno - Simy tenta il recupero in extremis, altrimenti ci saranno solo due attaccanti

Stefano Colantuono fa la conta in vista di Napoli. Il tecnico spera di recuperare qualche altra pedina oggi (oltre ai due negativizzati di ieri), da valutare ci sono le condizioni di Simy. Lo stesso trainer granata ha ammesso che l’attaccante dovrà sottoporsi ad esami per un colpo subito in allenamento. La rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi, senza l’ex Crotone a Napoli ci sarebbero i soli Bonazzoli e Vergani. Lo riporta Salernitananews.