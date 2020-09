Da Torino: "Cavani fu già proposto alla Juventus, ma la priorità resta un altro bomber"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport: “La Juventus va verso Suarez e Suarez verso la Juve. Ci sono questioni aperte: il pensiero fattosi forte in questi momenti è che, Messi potrebbe far pressioni per tenere Suarez. Tuttavia, a me consta che l’uruguaiano è fuori dal progetto. C’è comunque da sciogliere il nodo legato alla scissione del contratto e la questione del passaporto, gli serve la cittadinanza italiana. La moglie è cittadina italiana avendo origini friulane e ciò favorisce l’arrivo del passaporto. A meno di sorprese sarà un giocatore della Juventus. Dzeko? Non è convintissimo di lasciare la Roma, la Roma non ha un possibile sostituto. Anche l’anno scorso, per settimane, è stato vicino all’Inter e poi è arrivato il rinnovo. Cavani? Era già stato proposto alla Juventus, ma il nome prioritario resta Suarez. I tempi burocratici sono quelli che sono, ci sono delle pratiche da mettere a posto, la Juventus si sta muovendo".