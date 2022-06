Di Maria accetta la Juventus: anche la moglie si è convinta, cifre e dettagli

Angel Di Maria è ad un passo dalla Juventus: limate anche le ultime differenze tra Fideo e società bianconera.

© foto di Insidefoto/Image Sport

Angel Di Maria è ad un passo dalla Juventus: limate anche le ultime differenze tra Fideo e società bianconera, pronta a farne uno dei simboli della squadra 2022/23, con Pogba naturalmente. L'entourage del calciatore sta trattando gli ultimi dettagli, come ad esempio i bonus che saranno presenti nell'anno di contratto, da sette milioni di euro, che Di Maria firmerà con il club torinese, ma il sì è arrivato e su questo non ci sono più dubbi e lo hanno confermato anche gli agenti del calciatore, nelle ultime ore.

Anche la famiglia si è convinta, ci sono i segnali social

Come spesso è stato detto, la volontà della famiglia è sempre stato uno snodo molto importante della trattativa e chissà che non sia proprio questo ad averla fatta svoltare nelle ultime ore: i segnali social sono assolutamente inequivocabili. La signora Di Maria, Jorgelina Cardoso, ha infatti da poco iniziato a seguire la Juventus su Instagram: se si aggiunge che segue solamente il Rosario Central come altra squadra, l'indizio diventa anche qualcosa in più.