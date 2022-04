Disastro Igor! La Fiorentina cade all'Arechi, la Salernitana ringrazia e vede la salvezza a -3

All'Arechi la Salernitana batte 2-1 la Fiorentina nel lunch match della 34ª giornata.

All'Arechi la Salernitana batte 2-1 la Fiorentina nel lunch match della 34ª giornata. Campani molto determinati che partono fortissimo e passano subito in vantaggio al 9': calcio d'angolo dalla sinistra e Djuric mette dentro di testa bruciando Igor. Al 63' arriva il pareggio della Fiorentina: Odriozola, appena entrato, scappa sulla destra e crossa in mezzo: Fazio si addormenta e la palla arriva a Saponara, altro nuovo entrato, che controlla e segna l'1-1. Salernitana che si riporta avanti al 79': un errore in uscita dei viola favorisce Ruggeri che crossa nel mezzo trovando Igor, che goffamente invece di lanciare via la palla la stoppa per Bonazzoli che di rapina segna il 2-1 che regala tre punti d'oro in ottica salvezza ai granata. La squadra di Nicola è ora a soli tre punti dal Cagliari a parità di partite giocate.