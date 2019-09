Disastro Milan, terzo ko di fila in casa con la Fiorentina ed è contestazione

Ennesima brutta prestazione per la squadra di Giampaolo che cade sotto i colpi di una Fiorentina molto ispirata. Nel primo tempo la Viola va avanti con un rigore di Pulgar. Ad inizio secondo tempo viene espulso Musacchio e per la squadra di Montella la partita è in discesa. Al 66’ Castrovilli firma il raddoppio gigliato su una respinta corta di Donnarumma. Fiorentina che avrebbe l’occasione per portarsi sul 3-0 ma Chiesa si fa ipnotizzare dal dischetto dal portiere rossonero. Terzo gol solo rimandato perché Ribery dopo una bella serpentina firma il 3-0. A nulla serve il gol di Leao che non evita una contestazione da parte dei tanti tifosi rossoneri a squadra e ad allenatore.