Entusiasmo Roma col mercato fermo: abbonamenti oltre i 35mila. Vola anche l’EL

In casa Roma non sfuma il grande entusiasmo dopo la conquista della Conference League. I tifosi giallorossi continuano ad abbonarsi ad un ritmo incessante. Questo l'ultimo aggiornamento dei dati, riportato da Il Messaggero: "La quota per il campionato è 35.600, oltre 10mila abbonati hanno confermato il loro posto anche per le partite di coppa".