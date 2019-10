Fiorentina, il Comune tende la mano a Commisso: messa in vendita l'area per lo stadio

Colpo di scena per la questione nuovo stadio della Fiorentina: come riporta IlSitodiFirenze.it, nell'eventualità che Rocco Commisso scegliesse di costruirlo a Firenze nell'area Mercafir potrebbe edificare un impianto che nei fatti sarà di proprietà della ACF Fiorentina. Il Comune di Firenze, tramite una delibera approvata oggi dalla Giunta del Sindaco Dario Nardella ha previsto di mettere in vendita l'area. Ad oggi l'area è di proprietà del Comune e qualora non cambiassero le cose chi dovesse costruire il nuovo stadio godrebbe del solo diritto di superficie. Diritto che garantirebbe sì di godere degli introiti derivati dalle attività del nuovo impianto, ma non consentirebbe di incrementare il patrimonio della ACF Fiorentina col valore immobiliare dello stadio. Una mossa che a questo punto andrebbe in parte ad avvicinarsi a ciò che offre la possibilità di costruzione a Campi Bisenzio, ma i terreni nel comune amministrato da Emiliano Fossi, rispetto a quelli di Firenze, sono già liberi da immobili, mentre a Novoli si deve procedere alla riqualificazione del mercato alimentare. Palazzo Vecchio conta di farlo in 24 mesi.

Di seguito la nota di Palazzo Vecchio.

L’attuale previsione urbanistica relativa al Centro alimentare polivalente prevede la realizzazione di un impianto sportivo pubblico. Per rendere possibile l’ipotesi di realizzare uno stadio di proprietà privata, sempre di interesse pubblico, accelerando i tempi e senza impegnare risorse comunali nella futura manutenzione dell’impianto, la giunta di Palazzo Vecchio ha dato oggi il via libera alla modifica dell’attuale previsione urbanistica. Nel dettaglio, con l’atto approvato, si dà indirizzo agli uffici di prevedere nella nuova scheda urbanistica che l’impianto sportivo possa essere realizzato e mantenuto da un operatore privato, confermando la previsione attuale in termini di dimensioni. Si prevede inoltre che l’attuazione del nuovo Centro alimentare polivalente possa avvenire attraverso l’approvazione di progetto di opera pubblica, attuabile anche per singoli stralci, mantenendo invariate le prescrizioni a garanzia della corretta progettazione dell’insediamento. Mercafir fornirà un piano di dettaglio con modalità e tempistiche di realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo, prevedendo la riconsegna all’Amministrazione comunale entro 24 mesi dell’area del Comparto sud dove è attualmente prevista la realizzazione del nuovo stadio. Gli introiti derivanti dall’alienazione del Comparto sud, qualora non sia individuata altra soluzione con gli operatori privati, andranno alla realizzazione del Comparto nord - mercato ortofrutticolo.