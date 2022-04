Sky - Djuricic dal 1' contro il Napoli: la probabile formazione del Sassuolo

Assieme al centrocampista sulla trequarti spazio a Berardi e Raspadori, spostato sulla sinistra, con Scamacca punta avanzata.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La redazione di Sky anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di Alessio Dionisi per la sfida di domani contro il Napoli. Il tecnico del Sassuolo dovrà fare a meno di Junior Traoré, tra gli obiettivi di mercato del Napoli. L'ivoriano è infortunato e non è stato convocato per la gara di domani al Maradona. Davanti dovrebbe rivedersi dal primo minuto dopo un lungo infortunio Djuricic. Assieme al centrocampista sulla trequarti spazio a Berardi e Raspadori, spostato sulla sinistra, con Scamacca punta avanzata. In mediana confermata la coppia Maxime Lopez-Frattesi, mentre in difesa Chiriches e Ferrari saranno in centrali, con Muldur sulla fascia destra e Rogerio a sinistra. In porta inamovibile Consigli, tra i portieri col miglior rendimento in Serie A.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca.