TMW - Inter, è caos nazionali dopo le decisioni dell'ATS

Una decisione controversa, in aperto contrasto con quanto deciso solo qualche giorno fa e che viene di conseguenza sconfessato dallo stesso ente che aveva preso la decisione di cui sopra. Quella che si prefigurava come una sosta di lavoro senza rischi per i nazionali nerazzurri, si è tramutata invece in oggetto evidente di polemiche in serie che fanno il paio con quelle alimentate nei giorni scorsi a margine della decisione dell’ATS di Milano di bloccare ogni attività e di conseguenza anche la partenza da Milano per i giocatori di Antonio Conte. Il cavillo sul quale hanno fatto forza le Federazioni dei paesi coinvolti è però legato all’effettiva possibilità di ogni calciatore di proseguire in sicurezza il proprio isolamento presso le rispettive residenze anche in paesi di versi dallo stivale.

Salvo poi vedersi scavalcare nella giurisdizione dagli enti sanitari locali una volta varcati i confini tricolori. Motivo per il quale l’obiettivo nerazzurro di risparmiare i tre impegni settimanali a sei titolari quali Lukaku, Eriksen, Hakimi i croati Perisic e Brozovic ed una prima riserva come Radu, è di fatto venuto a cadere. Resta in divenire la situazione degli italiani, mentre l’ultimo giro di tamponi ha manifestato la positività di un elemento dello staff che però non ha avuto contatti recenti con la squadra. Insomma, un caso intricato, che terrà Conte e la dirigenza nerazzurra in sospeso fino al rientro di tutti gli elementi che hanno lasciato Appiano.