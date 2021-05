Inter, festa abusiva per il compleanno di Lukaku: 4 calciatori tra i 24 presenti

Erano in quattro, tutti calciatori dell’Inter: Romelo Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young. E non dovevano essere lì, all’hotel «the Square Milano Duomo», in via Federico Albricci, alle tre della notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, per festeggiare il compleanno dello stesso Lukaku. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. Il direttore e gli ospiti saranno, a vario titolo, sanzionati per la violazione della normativa sul contenimento del Covid - 19. La notizia è riportata dal Corriere della Sera.