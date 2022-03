Inter in crisi, D'Ambrosio ammette: "Ci mancano serenità e spensieratezza"

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Nel day after dell'amaro 1-1 contro la Fiorentina che complica la corsa dell'Inter verso la seconda stella, Sport Mediaset manda in onda una breve battuta rilasciata nella pancia di San Siro da Danilo D'Ambrosio: "Il problema dell'Inter sono i sette punti in sette partite - sottolinea D'Ambro senza troppi giri di parole -. Avessimo fatto qualche punto in più si poteva ragionare in maniera diversa, con più serenità. Però ci sono mancate appunto proprio la serenità e la spensieratezza che negli scorsi mesi ci avevano permesso di giocare un grande calcio".