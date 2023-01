Juve, il vice Landucci: “Serviva una risposta dopo Napoli, felici del passaggio del turno”

Marco Landucci, vice di Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match di Coppa Italia vinto per 2-1 dalla Juventus contro il Monza.



Marco Landucci, vice di Allegri, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il match di Coppa Italia vinto per 2-1 dalla Juventus contro il Monza.

Serviva una risposta dopo Napoli.

"Era una partita importante, avevamo in campo tanti giovani che hanno fatto bene. Siamo contenti, perché per la Juve la Coppa Italia è un obiettivo. Peccato per il gol preso, ma siamo contenti per il passaggio del turno".