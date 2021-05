Juve-Inter, in Inghilterra prendono in giro Calvarese: risatine in telecronaca per il rigore inesistente

Juventus-Inter ha fatto molto discutere per l'arbitraggio di Gianpaolo Calvarese, specie in occasione del rigore finale concesso alla Juventus per un presunto fallo di Perisic su Cuadrado. La partita è stata trasmessa e seguita in tutto il mondo, Inghilterra compresa ovviamente. E sui social è divenuto virale un video della telecronaca inglese del match sul suddetto episodio. I due commentatori britannici, tra risatine divertite e incredule, sostengono che "Perisic non fa niente di sbagliato" e che il contatto fosse piuttosto lieve.