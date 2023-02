Juventus, altro che Pogba: il rientro slitta per l'ennesima volta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Slitta ancora il rientro di Paul Pogba. Il Polpo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sarà contro la Fiorentina dopo che ieri non ha lavorato insieme al resto della squadra. Alla Juventus ci vanno cauti visti i precedenti, ma il nuovo orizzonte per lui si chiama Nantes, sfida di andata dello spareggio di Europa League. Da valutare le condizioni di Leonardo Bonucci che, se oggi avrà buone sensazioni, sarà aggregato al resto della squadra domenica. Allenamento in gruppo invece per Leandro Paredes, che dopodomani potrebbe andare in panchina.