CdS frena: Conte una suggestione, sono altri due i tecnici in pole

Antonio Conte, Stefano Pioli o Gian Piero Gasperini: chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Sull'ex Juventus si è scritto tanto nelle ultime ore

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, Stefano Pioli o Gian Piero Gasperini: chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Sull'ex Juventus si è scritto tanto nelle ultime ore, ma il Corriere dello Sport frena: "Il casting è ancora aperto, nulla è stato deciso. Aurelio De Laurentiis sta valutando i profili della lista che ha sulla scrivania. Li conosce benissimo, li stima, ma vuole parlarci di persona e guardarli negli occhi, come ha sempre fatto con gli allenatori che ha scelto in passato. Deciderà lui, in prima persona, senza nessuna ingerenza. I nomi in cima alla lista sono quelli noti: Gian Piero Gasperini e Stefano Pioli.

[...] Sullo sfondo resta Vincenzo Italiano, che De Laurentiis avrebbe voluto l’anno scorso, prima di ripiegare su Rudi Garcia. Non avrebbe fatto un torto all’amico Rocco Commisso e mollò la presa, ma i contatti che l’attuale allenatore della Fiorentina ha avuto negli ultimi giorni con il Torino significano tanto.

[...] Resta invece una suggestione, Antonio Conte. Il presidente riflette, ma è consapevole che per portare l’ex ct dell’Italia a Napoli bisognerà imbastire un’operazione sicuramente più impegnativa. Sotto tutti i punti di vista. A ottobre, al tramonto dell’era Garcia, l’aveva già avvicinato facendogli una proposta importantissima, sostanziosa economicamente, ma Conte, pur apprezzando l’interesse e stimando De Laurentiis, aveva preferito non saltare su un treno in corsa, posticipando il discorso a fine stagione".