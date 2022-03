L’Atalanta fa la partita ma è il Bologna a sfiorare il gol: 0-0 all’intervallo

Partita frizzante fra Bologna e Atalanta al 45', senza gol ma con più di un'occasione per parte

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Partita frizzante fra Bologna e Atalanta al 45', senza gol ma con più di un'occasione per parte, anche per la filosofia che entrambe vogliono mettere in campo. Ai punti vincerebbero i nerazzurri, ma poi bisogna segnare e questo non è un dettaglio. Anche perché poi il rischio è di prenderlo e, alla fine, è l'argentino Musso a piazzare la parata più importante.