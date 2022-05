La Lazio vince e si avvicina all'Europa: piegata la Samp con un gol per tempo

Una bella Lazio vince anche contro la Sampdoria e si avvicina a un posto in Europa League.

TuttoNapoli.net

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Una bella Lazio vince anche contro la Sampdoria e si avvicina a un posto in Europa League. All'Olimpico finisce 2-0 con un gol per tempo. Partita equilibrata, Sampdoria coraggiosa e anche capace in un paio di occasioni di impensierire Strakosha, con Thorsby e Rincon. Al 41' la rete che sblocca la partita: Patric è lasciato inspiegabilmente libero sugli sviluppi di una punizione dalla destra calciata da Luis Alberto. E di testa schiaccia e supera Audero.

In pieno controllo della partita, la Lazio trova il raddoppio col suo miglior uomo in campo, Luis Alberto. Lo spagnolo, servito da Lazzari e abile a dribblare di suola Audero per poi appoggiare in rete con una conclusione rasoterra che è allo stesso tempo un tunnel a Ferrari. Secondo successo di fila per la Lazio, dopo il contestato 3-4 a La Spezia e ritorno alla vittoria in casa dopo oltre un mese. Quinto posto in classifica, con due giornate da giocare e un +6 sull'accoppiata Fiorentina-Atalanta che fa ben sperare per la 6ª qualificazione consecutiva in una competizione europea.