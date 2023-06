La Salernitana può perdere Ochoa? Dal Messico: "Lo vuole il PSG come vice Donnarumma"

TuttoNapoli.net

Notizia sorprendente che arriva dal Messico: il Paris Saint-Germain sta pensando a Guillermo Ochoa come dodicesimo di Gianluigi Donnarumma, dopo il grave incidente che ha coinvolto Sergio Rico: lo riporta El Futbolero. Tuttavia "Memo" è molto vicino al rinnovo con la Salernitana dopo sei mesi di grandissimo livello. 37 anni, Ochoa ha difeso i pali dei granata in 20 occasioni, mantenendo la porta inviolata in 4.