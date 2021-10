La Salernitana sbanca Venezia al 95’ con l’uomo in più: 3 punti prima del Napoli

Al Penzo la Salernitana del nuovo corso Colantuono trova la sua prima vittoria, battuto in rimonta il Venezia 2-1. Il primo tempo dell'anticipo della decima di campionato finisce con i padroni di casa avanti 1-0, nonostante il miglior gioco degli ospiti. Un bel gol di Aramu al 14' porta avanti i liguri. Nella ripresa la Salernitana non si dà per vinta e trova al 61' il pareggio con Bonazzoli, su una giocata fantastica di Ribery. Il Venezia al 67' resta in dieci per un fallo di Ampadu sullo stesso fantasista francese. All'ultimo respiro gli uomini di Colantuono ribaltono il match con la rete di Schiavone al 95'.