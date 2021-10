Ladri a casa dell'ex Juve Lemina: tre donne minacciate e legate prima del furto da 300mila euro

Paura (a distanza) per Mario Lemina. Secondo le informazioni riportate da L'Equipe, tre malviventi hanno fatto irruzione nella sua casa di Nizza ieri sera, intorno alle 21.30. I ladri, incappucciati e muniti di pistole, hanno minacciato tre donne e poi le hanno legate, portando via gioielli di lusso, articoli di abbigliamento e oggetti in pelle per un valore complessivo di 300.000 euro. L'ex juventino non era presente perché attualmente impegnato con la sua Nazionale (il Gabon) nelle qualificazioni mondiali.