Lazio-Cagliari, le formazioni ufficiali: Pedro dal 1'. Mazzarri sceglie Keita

Dopo la doppia sconfitta contro Milan e Galatasaray la Lazio torna in campo contro il Cagliari del neo tecnico Mazzarri per la quarta di campionato. Sarri si affida al 4-3-3 con Pedro ad accompagnare Immobile e Felipe Anderson nel tridente. A centrocampo il collaudato trio composto da Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto mentre in difesa davanti a Reina ci saranno Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali e la coppia centrale formata da Luiz Felipe e Acerbi. Walter Mazzarri invece decide per la continuità con il suo predecessore Semplici e sceglie il 3-5-2: davanti a Cragno ci saranno Caceres, Ceppitelli e Carboni mentre a centrocampo spazio a Nandez, Marin e Deiola con Dalbert e Lykogiannis sugli esterni. In attacco la coppia formata da Joao Pedro e Keita Balde.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Dalbert, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde.