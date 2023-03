Lazio, il fascicolo aperto dalla Figc per i cori antisemiti potrebbe ripercuotersi sul derby

Possibile che anche la Digos apra un fascicolo per identificare i responsabili

Il fascicolo aperto dalla Procura Figc dopo i cori antisemiti cantati dai tifosi della Lazio a margine della sfida contro il Napoli dello scorso weekend, potrebbe ripercuotersi sul derby del prossimo 19 marzo. I contenuti dei cori sono chiarissimi, resta da appurare il luogo dove sono stati effettuati, perché se non fossero stati gridati all'interno dell'impianto, la Figc non avrebbe giurisdizione per intervenire. Possibile che anche la Digos apra un fascicolo per identificare i responsabili.