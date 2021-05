Le ultime sullo Spezia: scelto centrocampo ed attacco, ma restano tre dubbi

Forse non da falso nove, Kevin Agudelo è difficile da tenere fuori in questo periodo, visto lo stato di forma, scrivono i colleghi di Cittadellaspezia.com in vista della sfida al Napoli. Dovrebbe esserci con Gyasi, dunque, pur avendo un Verde in ottime condizioni e Farias tornato tra i convocati. Senza Nzola squalificato, invece, e con Galabinov non al meglio, dovrebbe essere premiato Piccoli. Per il resto, davanti al portiere dovrebbe riformarsi la coppia Ismajli-Erlic, ma Chabot si è rilanciato con la bella prova di Verona. A destra Vignali favorito su Ferrer, a sinistra Marchizza su Bastoni per contenere Politano. A centrocampo Ricci play con Estevez a destra e Maggiore a sinistra.