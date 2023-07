Milan, anticipate Roma, Inter e Juve per la punta: preso Okafor dal Salisburgo

Il Milan ha chiuso con il Salisburgo per l'attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, già cercato dal club rossonero in passato

Il Milan ha chiuso con il Salisburgo per l'attaccante svizzero classe 2000 Noah Okafor, già cercato dal club rossonero in passato. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il giocatore sarà nelle prossime ora Milano ed è possibile che già domani svolgerà visite mediche di rito e per la firma del contratto. Quindi Okafor si unirà alla squadra in ritiro negli Stati Uniti e prenderà parte alle amichevoli di lusso con Real, Juve e Barcellona.