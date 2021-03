Milan, Pioli senza tre rossoneri col Manchester: spera di recuperarli per il Napoli

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Verona ha esteso il numero dei giocatori su cui il Milan può fare affidamento: i goleador Krunic e Dalot ma anche Meité come spalla a Kessie. L'ultimo periodo aveva segnato la distanza tra titolarissimi e riserve, ieri il divario si è annullato ed è una ricchezza in vista di un periodo pieno di impegni: giovedì il Milan sarà a Manchester, domenica riceverà il Napoli, prima della trasferta di Firenze. Oggi verranno rivalutate le condizioni di Bennacer, Mandzukic e Calhanoglu: difficile volino in Inghilterra ma c'è speranza per riaverlo contro Gattuso. Aspettando Ibra, magari per il ritorno col Manchester.