Milan-Torino, le formazioni ufficiali: il giovane Edera preferito a Verdi

Milan e Torino, dopo lo spettacolare quarto di finale di Coppa Italia disputato 20 giorni fa, si ritrovano a San Siro per il posticipo del ventiquattresimo turno di Serie A. Le vittorie di Genoa e Lecce fanno tremare i granata, che ora hanno solo cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato proprio dal Grifone. I rossoneri, invece, vogliono mettersi alle spalle la clamorosa rimonta subita nel derby e il pareggio-beffa contro la Juventus in Coppa Italia: l'obiettivo è agganciare Hellas e Parma al sesto posto.

Stefano Pioli, oltre allo squalificato Conti e ai vari Krunic, Biglia e Duarte, dovrà fare a meno anche di Hakan Calhanoglu, che si è fermato nella rifinitura. Al posto del turco, nel 4-2-3-1, ci sarà Paquetà, che agirà alle spalle di Ibrahimovic. Confermatissimi Castillejo e Rebic, così come Kjaer al fianco di Romagnoli al centro della difesa. Moreno Longo risponde con il pupillo Edera in avanti insieme a Belotti. In difesa out Izzo, fermato dal Giudice Sportivo, giocherà Lyanco con Bremer e Nkoulou. Ansaldi torna titolare dopo quasi due mesi.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Berenguer; Edera, Belotti.