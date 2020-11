Oggi le ultime due gare della nona di Campionato: il programma

Oggi si completa la nona giornata di Campionato con le due genovesi che scendono in campo. Alle 18,30 il primo match di giornata è Torino-Sampdoria, con gli uomini di Giampaolo che cercheranno di lasciare il terzultimo posto in classifica. Stessi punti dei granata per i rossoblù allenati da Maran che giocheranno a Marassi, Genoa-Parma è l'ultimo match di giornata in programma alle 20,45. Entrambi le gare saranno trasmessi dalla piattaforma Sky Sport.