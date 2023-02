Orsato torna a dirigere l'Inter per la seconda volta dopo la vergogna del 2018

Daniele Orsato è stato designato per la sfida tra Bologna e Inter

Daniele Orsato è stato designato per la sfida tra Bologna e Inter. C'è una curiosità statistica per la prossima giornata di campionato. L'arbitro di Schio, infatti, torna a dirigere i nerazzurri per la seconda volta dopo Inter-Juventus del 2018 (gara scandalo col mancato rosso a Pjanic), ultimo incrocio a settembre 2021 in Sampdoria-Inter.