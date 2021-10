Roma-Empoli, le formazioni ufficiali: a sorpresa Darboe dal 1'. Bajrami in panchina

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Empoli, sfida valida per la settima giornata di campionato in programma alle 18. Mourinho schiera a sorpresa Darboe: altra chance dal 1' a centrocampo per il giovane gambiano, confermato titolare dopo il giovedì di Conference, ad affiancare Vereout in mediana. Torna Pellegrini sulla trequarti, assieme a Zaniolo e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. Nell'undici dell'ex di turno Andreazzoli, invece, che opta per il 4-3-1-2 che è una sorta di bibbia per lui, propone il giovanissimo Viti al centro della difesa e affida le chiavi della regia ad un altro enfant prodige quale Ricci. Davanti c'è Henderson trequartista dietro la coppia Di Francesco-Pinamonti. Solo panchina per Bajrami e Cutrone.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Mourinho.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Allenatore: Andreazzoli.