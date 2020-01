Roma, intervento riuscito per Zaniolo: "Non vedo l'ora di tornare"

Con un comunicato sui propri account social, la Roma ha reso noto che l'intervento chirurgico a Nicolò Zaniolo è riuscito. Il centrocampista ha rimediato ieri la rottura crociato anteriore e del menisco esterno, durante la sfida alla Juventus di Sarri: "Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L'intervento chirurgico è tecnicamente riuscito".

Il giocatore manda un messaggio direttamente da Villa Stuart, dove oggi è stato operato in seguito alla rottura del crociato anteriore e del menisco esterno avvenuta nella sfida di ieri alla Juventus: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma", si legge sugli account social giallorossi.