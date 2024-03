Sacchi: "Barça più forte, Napoli troppo incerto in difesa e con Osi-Kvara non pervenuti"

Nella sua analisi per la Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è tornato sull'eliminazione dalla Champions del Napoli di Calzona

Nella sua analisi per La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi è tornato sull'eliminazione dalla Champions del Napoli di Calzona, tracciando un paragone con l'Inter di Simone Inzaghi: "Troppo Barcellona per questo Napoli. Anche se sono imbottiti di giovani con poca esperienza internazionale, i catalani hanno dominato il campo. Alla fine è passata la squadra più forte e quella che ha giocato meglio nell’arco delle due sfide. Mi dispiace moltissimo per il Napoli, che nella passata stagione aveva compiuto un’autentica impresa vincendo lo scudetto. La squadra di Calzona ha mostrato incertezze in difesa, dove si è spesso fatta sorprendere perché la linea non era ben organizzata e ben posizionata.

E a centrocampo il solo Lobotka ha faticato parecchio contro i palleggiatori di Xavi. Tuttavia ciò che ha maggiormente sorpreso è stata la poca partecipazione alla manovra di Kvara e di Osimhen, idue elementi più attesi. Su di loro si concentravano molte delle speranze del Napoli. È vero che sono stati serviti poco, ma è altrettanto vero che loro si sono mossi poco e male. Kvara aspetta sempre il pallone da fermo, e così facendo diventa un bersaglio facilmente arginabile dagli avversari. Osimhen, di testa, l’ha presa una volta sola e, in generale, ha attaccato poco gli spazi alle spalle dei difensori e si è offerto raramente al passaggio. Troppo poco se si vuole pensare di creare problemi al Barcellona, che non è ancora il grande Barcellona dei tempi di Guardiola ma è pur sempre una squadra che conosce i principi del calcio moderno. Sempre corti, sempre pronti a muovere velocemente il pallone, sempre disponibili al pressing, i catalani si sono dimostrati superiori. Peccato, perché comincia con un passo falso la due-giorni delle italiane in terra di Spagna.

Questa sera per l’Inter sarà un autentico esame di maturità. Dopo l’1-0 dell’andata a San Siro, dovrà fare una prestazione di notevole spessore per superare l’Atletico Madrid e qualificarsi ai quarti di finale. Bisogna presentarsi a Madrid con una mentalità vincente, da assoluti padroni".