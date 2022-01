Salernitana, Verdi è già in città: ancora qualche dettaglio e l'affare sarà definito

Si va finalizzando il trasferimento a Salerno di Simone Verdi. Mancano solamente gli ultimi dettagli da sistemare, con il trequartista classe '92 che è già arrivato in Campania nel primo pomeriggio, in attesa del via libera del Torino all'addio: dai granata piemontesi a quelli di Colantuono, che dopo Sepe e Mazzocchi vogliono fortemente rinforzare anche l'attacco. Domani è prevista la firma con il nuovo club, per un'operazione che dovrebbe concludersi in prestito secco. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com