Samp, Di Francesco non parlerà: le parole sul cambio di proprietà hanno dato alibi alla squadra

Bocche cucite in casa Sampdoria. Il club ha annullato la consueta conferenza stampa della vigilia prima della partenza per Napoli. Ufficialmente di comune accordo per "indirizzare le attenzioni solo sugli aspetti tecnici della gara", ma non è difficile intravedere - scrive Tuttosport - un certo nervosismo nei giorni che dovrebbero portare al tanto atteso passaggio di proprietà al gruppo Vialli. Anche perché le parole di Di Francesco, in primis quelle sulla 'tarantella' societaria che ha influito sulle scelte di mercato, non ha aiutato l'ambiente e forse ha persino fornito qualche alibi in più alla squadra.