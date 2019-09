Sampdoria-Torino, le formazioni ufficiali: panchina per Verdi

Eusebio Di Francesco conferma la difesa a tre già schierata contro il Napoli per la delicatissima sfida contro il Torino. La Samp è l'unica squadra ancora a zero punti; un avvio disastroso, una serie negativa da interrompere subito. Dall'altra parte ci sarà il Torino di Walter Mazzarri, reduce dall'inattesa sconfitta interna contro il Lecce: il tecnico toscano schiera Lyanco, Bremer e Zaza dal primo minuto. Panchina per Verdi Queste le scelte ufficiali:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley; Depaoli, Vieira, Ekdal, Murru; Rigoni; Gabbiadini, Quagliarella. All. Di Francesco

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Ola Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri