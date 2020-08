Sarri, futuro in Italia: una sola squadra estera potrebbe fargli cambiare idea

La Gazzetta dello Sport di questa mattina fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri, esonerato dopo il fallimento in Champions League con la Juventus e ora in attesa di una nuova squadra da dover ripartire. Già a primavera, dalla Cina era arrivata una proposta da doppia cifra ma la risposta è stata subito negativa. L'idea del tecnico infatti è quella di ripartire dall'Italia, a meno che non si liberi la panchina dell'Atletico Madrid. Solo per i Colchoneros sarebbe pronto a fare un'eccezione.