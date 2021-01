"Sei sempre tu Maresca!": Conte furioso dopo l'espulsione

"Sei sempre tu Maresca! Bravo!". Sono le parole di un Antonio Conte furioso per essere stato espulso dall'arbitro napoletano nel finale di Udinese-Inter. Il tecnico nerazzurro, nervoso per il risultato di pareggio, era stato espulso da Maresca per proteste. Al termine del match, all'interno del tunnel degli spogliatoi gli animi si sono nuovamente accesi. Maresca ha spiegato la sua decisione dicendo "Bisogna accettare anche quando non si vince". Conte alle parole dell'arbitrio ha protestato con veemenza, utilizzando toni molto forti. Dopo forti urla poi la situazione si è calmata e tutti hanno preso la via degli spogliatoi.