Serie A, i risultati: l'Atalanta cade a Bologna, il Milan bloccato in casa

Tutto come da programma per la Juventus di Sarri che all'Allianz Stadium supera l'Udinese per 3-1 grazie alla doppietta di Ronaldo e la rete di Bonucci a pochi secondi dall'intervallo, con Pussetto che ha firmato il gol della bandiera allo scadere. Cade, invece, l'Atalanta al Dall'Ara: vince il Bologna che si impone con le reti di Palacio e Poli, alle quali ha risposto Malinovskyi che ha tenuto in piedi il match. Scialbo 0-0, invece, per il Milan a San Siro contro il Sassuolo.

Juve-Udinese 3-1 (9', 37' Ronaldo, 45' Bonucci, 90' Pussetto)

Milan-Sassuolo 0-0

Bologna-Atalanta 2-1 (12' Palacio, 53' Poli, 60' Malinovskyi)