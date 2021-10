Serie A, l'Atalanta passa a Empoli. Il Genoa fa 2-2 col Sassuolo in rimonta: i finali

Sono terminati i primi tempi dei match delle 15, validi per l'ottava giornata di campionato.

EMPOLI-ATALANTA - Al Castellani l'Atalanta vince 4-1. Nel primo tempo sblocca il match la doppietta di Ilicic, mentre per l'Empoli accorcia le distanze Di Francesco. Nella ripresa l'Atalanta dilaga, prima un autogol di Di Viti e poi Zapata all'ultimo minuti firmano il poker nerazzurro.

GENOA-SASSUOLO - Al Ferraris finisce 2-2 tra Genoa e Sassuolo, dopo che gli ospiti erano passati in vantaggio 2-0. Scamacca parte fortissimo, prima un gol annullato e poi la doppietta in tre minuti. Risponde il Genoa con Destro, gran gol di testa e un altro annullato dal VAR. Al 90' il Genoa completa la rimonta grazie al colpo di testa di Vazquez.

UDINESE-BOLOGNA - Alla Dacia Arena partita molto equilibrata che finisce 1-1. Nel primo tempo friulani in dieci per l'espulsione di Pereyra al 38'. Il Bologna sblocca il match al 67' con Barrow, i bianconeri però non si danno per vinti e pareggiano nel finale con un colpo di testa di Beto.