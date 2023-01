Spezia, altra tegola in vista del Napoli: Moutinho esce in barella

Altra tegola per lo Spezia di Gotti nell'anticipo contro il Bologna, già costretto a sostituire Kovalenko per infortunio dopo 18'.

Altra tegola per lo Spezia di Gotti nell'anticipo contro il Bologna, già costretto a sostituire Kovalenko per infortunio dopo 18'. A inizio ripresa i liguri perdono anche Moutinho, entrato a inizio ripresa, che resta a terra dopo un contrasto in mezzo al campo per un colpo alla caviglia ed è costretto a lasciare il campo in barella.