Spezia senza Verde contro il Napoli? Trattativa per la cessione al Valladolid

Lo Spezia è in trattativa col Real Valladolid per la cessione di Daniele Verde in queste ultime ore di calciomercato. Le due società stanno lavorando ad un'operazione basata sul prestito con diritto di riscatto, con lo stesso giocatore che ha già dato il proprio via libera di massima al ritorno nel club spagnolo in cui ha già giocato nel 2018-2019. Lo fa sapere Tuttomercatoweb.com.