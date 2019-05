Torino-Lazio, primo tempo povero di emozioni: all'intervallo è 0-0

Primo tempo con poche emozioni, quello fra Torino e Lazio. Due squadre arrivate alla fine del torneo senza più obiettivi ed evidentemente senza intenzione di dare spettacolo in questa ultima uscita. Portieri fino a questo momento inoperosi. Si attende qualcosa di più nel secondo tempo, anche da parte dei giocatori fin qui meno utilizzati anche in vista per la prossima stagione.

Le uniche emozioni sono arrivate prima dell'inizio della partita, con il giro di campo per Emiliano Moretti, emozionato e in lacrime, a raccogliere l'applauso del pubblico granata. Il difensore appenderà gli scarpini al chiodo dopo 600 partite da professionista che lo ha visto indossare le maglie di Lodigiani, Fiorentina, Juventus, Modena, Bologna, Valencia, Genoa e Torino. Moretti ha inoltre vestito per due volte la maglia della nazionale maggiore, sei volte quella olimpiaca, 18 volte quella dell'Under 21. Al termine del giro di campo il presidente del Torino Urbano Cairo gli ha consegnato una targa a firma "Ultras Granata" che recita: "Un uomo vero, un condottiero, il popolo granata hai reso fiero!! Grazie Emiliano...".