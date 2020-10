Tuttojuve oltre ogni limite: "Napoli favorito dal chiagni e fotti, Gasp senza 13 nazionali"

Ha del grottesco il commento di Tuttojuve sulla vittoria del Napoli contro l'Atalanta: "Un risultato per certi versi sorprendente, ma non troppo se si analizza quanto avvenuto negli ultimi giorni. Gasperini, infatti, ha dovuto lavorare nelle ultime due settimane senza i suoi titolari, con ben 13 nazionali impegnati in giro per il mondo. Per contro, Gattuso, ha avuto tutta la rosa a disposizione e quindi ha potuto preparare al meglio la gara, grazie a quel famoso e contestato provvedimento della Asl che ha poi portato all'isolamento fiduciario del gruppo azzurro. Risultato: squadra bella riposata, al contrario di un'Atalanta apparsa invece spompata nelle gambe e nella testa. Ora ci manca solo che il buon Sandulli riveda la sentenza del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea e annulli il 3-0 a tavolino a favore della Juventus, consentendo agli azzurri di giocare la partitissima della terza giornata (con i vari giocatori recuperati) e magari annullando anche il punto di penalizzazione. Stai a vedere che i "maestri" del chiagni e fotti" - gli unici ad aver violato le regole - dopo aver piagnucolato per essere stati sconfitti, penalizzati e danneggiati, saranno alla fine quelli più avvantaggiati?".