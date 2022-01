Udinese-Atalanta, le formazioni ufficiali: Beto-Deulofeu dal 1'. Out Ilicic

Sono ufficiali le formazioni di Udinese-Atalanta, match delle 16.30 valido per il 21° turno. I bianconeri dovranno far fronte a 12 assenze a causa delle positività riscontrate nei giorni scorsi, Cioffi conferma il 3-5-2 con Beto e Deulofeu in attacco. In mezzo al campo Molina, Walace e Udogie, Perez e Pussetto si piazzano sulle corsie esterne.

Gian Piero Gasperini risponde invece col solito 3-4-1-2, confermato Muriel in attacco al posto dell'infortunato Zapata. Malinovskyi e Pasalic andranno a supporto del colombiano mentre in cabina di regia spazio a De Roon e Koopmeiners.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao, De Maio, Nuytinck; Perez, Molina, Walace, Udogie, Pussetto; Beto, Deulofeu. A disposizione: Piana, Success, Fedrizzi, Castagnaviz, Damiani, Cocetta, Codutti, Soppy. Allenatore: Gabriele Cioffi

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Malinovskyi, Muriel. A disposizione: Rossi, Bertini, Demiral, Pessina, Hateboer, Scalvini, Cittadini, Miranchuk, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini