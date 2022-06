UFFICIALE - Ancora italiane al Trofeo Gamper: dopo la Juve, tocca a un altro club di Serie A

Dopo la Juventus nella passata edizione, sarà la Roma la prossima avversaria del Barcellona nel "Trofeo Gamper"

Dopo la Juventus nella passata edizione, sarà la Roma la prossima avversaria del Barcellona nel "Trofeo Gamper", la coppa amichevole che si disputa d'estate in preparazione alla nuova stagione. Come nel 2015, i giallorossi sono stati scelti come avversario del Barcellona e il prossimo 6 agosto, al Camp Nou, affronteranno i blaugrana di Xavi. Sono sei, nella sua ultra cinquantennale storia, le italiane che hanno partecipato alla coppa: Milan, Inter, Juventus, Parma, Napoli e proprio la Roma.