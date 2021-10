UFFICIALE - Il Milan ritrova Theo Hernandez: il francese è guarito dal Covid-19

Buona, buonissima notizia per Stefano Pioli: Theo Hernandez non è più positivo al Covid-19. L'ultimo tampone effettuato dal terzino francese, come comunicato dal Milan tramite il proprio sito ufficiale, ha dato esito negativo. L'ex Real Madrid è dunque guarito e sarà a disposizione del suo allenatore già per la prossima partita di martedì contro il Torino.