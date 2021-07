UFFICIALE - Juventus, operazione alla gamba riuscita per Arthur: confermato lungo stop

Confermato quanto scritto ieri riguardo lo status fisico di Arthur, centrocampista della Juventus. La tegola che ha colpito la squadra di Allegri nella prima seduta dell'anno costringerà il brasiliano ad uno stop di tre mesi: "Questo pomeriggio Arthur è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza del responsabile sanitario della Juventus dott. Stefanini presso la clinica Fornaca di Torino, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono di circa 3 mesi". Rientro in campo del brasiliano dunque previsto per metà ottobre, a meno di sorprese.