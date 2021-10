UFFICIALE - Serie A, giudice sportivo: squalifica e multa per Luiz Felipe. Stop per altri 3

Un turno di stop e multa di 5.000 € per Luiz Felipe dopo l'espulsione dopo il termine della gara tra Lazio e Inter "per essere saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generando un parapiglia tra i calciatori delle due squadre". Questa la decisione del giudice sportivo con il comunicato ufficiale arrivato poco fa. Una giornata di squalifica anche a Roberto Pereyra dell'Udinese e Riccado Sottil per le due espulsioni per doppia ammonizione. Infine stop anche per Morten Thorsby, arrivato al quinto giallo in campionato, e per il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa, espulso nel match contro il Cagliari.