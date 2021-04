Ag. Di Lorenzo: "I giornalisti possono dargli anche 4, ma il campo sta dicendo altro"

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj e Giovanni Di Lorenzo: "Voto basso per Di Lorenzo? Le competenze di chi fa questo lavoro sono scarse. Né io ne i miei giocatori ci siamo mai curati dei pareri e dei voti dei giornalisti. A noi non interessa, possono dargli anche 4: lui e continua a dimostrare sul campo il proprio valore".

STO CON GATTUSO - "Ho sempre detto che il Napoli arriverà secondo e finirà la stagione alla grande. I fatti mi stanno dando ragione ed anche le individualità si stanno mettendo in risalto. Sono soddisfatto di quello che sto vedendo rispetto a quando ho sostenuto durante tutto l'anno. Ho supportato queste idee anche quando è stato massacrato Gattuso, quando è stata massacrato tutta la squadra: ho sempre detto che il rendimento era condizionato quando eri costretto a giocare senza uomini importanti tra covid ed infortuni".

NAPOLI DA SCUDETTO - "Ora, è arrivata la prova che il Napoli al completo gioca il miglior calcio d'Italia e poteva lottare per lo scudetto. C'è la controprova che squadre come Milan ed Atalanta hanno avuto momenti di crisi dovute gli infortuni e ne hanno risentito. Questo campionato porta risultati a chi ha meno danni dal punto di vista degli infortuni. L'Inter è stata la squadra più forte di tutti, per distacco è stata superiore. Il Napoli, senza infortuni, avrebbe dato tanto fastidio all'Inter".